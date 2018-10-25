Доверие к «Единой России» у челябинцев упало в два раза

Фото с сайта nao.er.ru

Социологи филиала Президентской академии проанализировали уровень доверия челябинцев политическим партиям.

Опрос показал, что за два года челябинцы в значительной степени утратили доверие к «Единой России». Партию власти поддерживают менее 20% респондентов, тогда как в 2016 году их было более 40%.

Второе место в списке занимает КПРФ — рейтинг коммунистов за два года подрос с 5,4% до 7,3%. Количество сторонников ЛДПР практически не изменилось, они на третьей строчке — 5,8%. «Справедливая Россия» также упрочила позиции — ей доверяют 5% респондентов, а в 2016 году было 3,3%. Все непарламентские партии набрали 1,3%.

Больше всего среди опрошенных социологами челябинцев оказалось тех, кто вообще не доверяет политическим партиям — таких свыше 51%. Еще 10,5% респондентов затруднились с ответом. Авторы исследования отметили, что такие результаты свидетельствуют о начале кризиса партийно-политической системы в России и что запрос на ее трансформацию исходит в первую очередь со стороны общества.

Фото с сайта nao.er.ru

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