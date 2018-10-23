Министру экологии Челябинской области стало плохо во время совещания у губернатора

Фото с сайта gubernator74.ru

Министра экологии Сергея Лихачева увезли в больницу с совещания у Бориса Дубровского.

Совещание по вопросам туризма под председательством губернатора Бориса Дубровского проходило в бизнес-центре «ВИПР» днем во вторник, 23 октября. Во время заседания Сергею Лихачеву стало плохо. Его увезли в больницу с подозрением на гипертонический криз — чрезмерное повышение давления. Сергея Лихачева назначили на пост министра экологии Челябинской области в мае 2018 года. До этого он несколько лет был деканом факультета экологии ЧелГУ.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 23.10.2018 г.»