Неработающей пожарной сигнализацией в челябинских школах займется спецкомиссия МЧС из Москвы

Фото с сайта 37.mchs.gov.ru

Спецкомиссия МЧС будет искать коррупционный след в контракте на установку в школах систем пожарной сигнализации.

В состав комиссии вошли сотрудники управления собственной безопасности МЧС. Как сообщает Znak.com, они займутся случаями массовых отказов систем автоматического дублирования сигналов о возгорании. Их за бюджетные деньги устанавливали в южноуральских школах, детских садах и больницах. Из-за того, что эти системы не работают, сигналы не поступают на пульт пожарной охраны, что крайне опасно, например, ночью или в отсутствие людей в помещении.

Интернет-газета со ссылкой на собственные источники пишет, что причиной отказов может быть схема взаимодействия между региональным управлением МЧС и фирмой-поставщиком «ИТЦ Спецмонтаж». Когда за обслуживание систем сигнализации в учреждениях стали браться другие фирмы, комплексы неожиданно переставали работать. В отношении руководства областного управления МЧС уже начал проверку Следственный комитет, также к ситуации подключились сотрудники ФСБ.

Фото с сайта 37.mchs.gov.ru

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