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17.10.2018 г. | 10:12
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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову смягчили статью по уголовному делу
23.10.2018 г. 15:53
Фото с сайта cheladmin.ru
Уголовное дело бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова передали в прокуратуру.
Сергея Давыдова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Однако затем следователи переквалифицировали дело на статью о злоупотреблении полномочиями. За мошенничество экс-чиновнику грозило бы до десяти лет лишения свободы. Максимальное наказание за злоупотребление полномочиями — до четырех лет колонии.
Сергея Давыдова задержали в сентябре 2017 года. По версии следствия, с 2012 по 2015 год он похитил у предприятия, работающего в сфере ЖКХ, 340 млн рублей. Сейчас Сергей Давыдов находится в СИЗО. У бывшего чиновника арестовали 60 объектов недвижимости.
Фото с сайта cheladmin.ru
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