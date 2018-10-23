Бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову смягчили статью по уголовному делу

Фото с сайта cheladmin.ru

Уголовное дело бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова передали в прокуратуру.

Сергея Давыдова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Однако затем следователи переквалифицировали дело на статью о злоупотреблении полномочиями. За мошенничество экс-чиновнику грозило бы до десяти лет лишения свободы. Максимальное наказание за злоупотребление полномочиями — до четырех лет колонии.

Сергея Давыдова задержали в сентябре 2017 года. По версии следствия, с 2012 по 2015 год он похитил у предприятия, работающего в сфере ЖКХ, 340 млн рублей. Сейчас Сергей Давыдов находится в СИЗО. У бывшего чиновника арестовали 60 объектов недвижимости.

Фото с сайта cheladmin.ru

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