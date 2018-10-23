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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинске выбрали десять кандидатов на новое имя для аэропорта
23.10.2018 г. 15:24
В Общественную палату отправили лонг-лист конкурса «Великие имена России».
По результатам обсуждения общественники отобрали десять имен знаменитых южноуральцев. Это разведчик Исхак Ахмеров, основатель биогеохимии Владимир Вернадский, кинорежиссер Сергей Герасимов, физик-ядерщик Игорь Курчатов, ракетостроитель Виктор Макеев. Также в список вошли государственный и партийный деятель Николай Патоличев, адвокат Федор Плевако, меценат Владимир Покровский, религиозный деятель Зайнулла Расулев и военачальник Борис Шапошников.
Как сообщили в областной Общественной палате, тройку лидеров определят путем соцопроса населения — он пройдет с 29 октября по 7 ноября. После этого состоится всеобщее голосование, в котором выберут новое имя для челябинского аэропорта
Фото с сайта cekport.ru
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