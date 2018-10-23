В Челябинске за кражу 12 аккумуляторных батарей задержали таксиста

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинску

Челябинские дорожные полицейские задержали таксиста-похитителя аккумуляторов.

Автомобиль в Ленинском районе остановили сотрудники городского управления ГИБДД под предлогом проверки документов. При осмотре машины полицейские нашли 12 аккумуляторных батарей, металлический крючок и бумажную карту Челябинска со множеством красных отметок. 23-летнего таксиста доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что он доставал аккумуляторы из автомобилей – крючком он открывал капоты машин, а на карте отмечал стоянки, где уже побывал или куда планировал вернуться и совершить еще одну кражу. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в городском управлении МВД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинску

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