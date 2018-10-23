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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Суд 24 октября рассмотрит апелляцию на приговор экс-замгубернатора Николаю Сандакову
23.10.2018 г. 14:40
Апелляцию на приговор бывшему заместителю губернатора рассмотрят в челябинском областном суде.
Судебное заседание состоится в среду, 24 октября. Оно начнется в девять часов утра. Предполагалось, что апелляцию рассмотрят днем ранее, но по ходатайству стороны защиты заседание отложили.
5 октября Николая Сандакова приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей за мошенничество, получение взяток и подстрекательство ко взлому электронной почты. С решением суда не согласились как защита, так и обвинение. Обе стороны подали апелляции.
Адвокат Сандакова потребовал его оправдать, а до этого еще обжаловал меру пресечения своему подзащитному — до вступления приговора в законную силу он находится в СИЗО. В прокуратуре сочли решение суда неоправданно мягким. Изначально гособвинитель требовал для бывшего вице-губернатора приговора вдвое жестче — 10 лет лишения свободы и 14 млн рублей штрафа.
Фото с сайта 31tv.ru
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