Суд 24 октября рассмотрит апелляцию на приговор экс-замгубернатора Николаю Сандакову

Фото с сайта 31tv.ru

Апелляцию на приговор бывшему заместителю губернатора рассмотрят в челябинском областном суде.

Судебное заседание состоится в среду, 24 октября. Оно начнется в девять часов утра. Предполагалось, что апелляцию рассмотрят днем ранее, но по ходатайству стороны защиты заседание отложили.

5 октября Николая Сандакова приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей за мошенничество, получение взяток и подстрекательство ко взлому электронной почты. С решением суда не согласились как защита, так и обвинение. Обе стороны подали апелляции.

Адвокат Сандакова потребовал его оправдать, а до этого еще обжаловал меру пресечения своему подзащитному — до вступления приговора в законную силу он находится в СИЗО. В прокуратуре сочли решение суда неоправданно мягким. Изначально гособвинитель требовал для бывшего вице-губернатора приговора вдвое жестче — 10 лет лишения свободы и 14 млн рублей штрафа.

Фото с сайта 31tv.ru

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