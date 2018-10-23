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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Челябинск назвали одним из худших городов-миллионников для комфортной жизни с детьми
23.10.2018 г. 14:38
Портал Domofond.ru спросил у жителей 150 городов, есть ли у них в районе все необходимое для детей.
Наличие и доступность игровых площадок, школ, детсадов и поликлиник респондентам предложили оценить по 10-балльной шкале. По результатам опроса лучшим в России городом по развитию инфраструктуры для детей стала Москва, а серебро и бронзу получили подмосковные Домодедово и Мытищи.
Челябинск занял в рейтинге 88-е место — столица Южного Урала по качеству жизни с детьми значительно уступила своим соседям — Екатеринбургу и Уфе. Из городов-миллионников хуже Челябинска оказался только Волгоград. Магнитогорск занял 101-ю строчку списка. В число аутсайдеров рейтинга вошли в основном города из Московской и Ростовской областей, а однозначно худшим для детей городом стал подмосковный Волоколамск.
Фото с сайта cheladmin.ru
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