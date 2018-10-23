Челябинск назвали одним из худших городов-миллионников для комфортной жизни с детьми

Фото с сайта cheladmin.ru

Портал Domofond.ru спросил у жителей 150 городов, есть ли у них в районе все необходимое для детей.

Наличие и доступность игровых площадок, школ, детсадов и поликлиник респондентам предложили оценить по 10-балльной шкале. По результатам опроса лучшим в России городом по развитию инфраструктуры для детей стала Москва, а серебро и бронзу получили подмосковные Домодедово и Мытищи.

Челябинск занял в рейтинге 88-е место — столица Южного Урала по качеству жизни с детьми значительно уступила своим соседям — Екатеринбургу и Уфе. Из городов-миллионников хуже Челябинска оказался только Волгоград. Магнитогорск занял 101-ю строчку списка. В число аутсайдеров рейтинга вошли в основном города из Московской и Ростовской областей, а однозначно худшим для детей городом стал подмосковный Волоколамск.

Фото с сайта cheladmin.ru

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