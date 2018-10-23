В России ужесточат наказание для водителей за побег с места ДТП

Фото с сайта 74.мвд.рф

В правительстве согласились с предложением об уголовном наказании за побег с места аварии.

Проект об ужесточении наказания за побег с места ДТП одобрили в правительстве. МВД предлагает внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По ним наказание для скрывшихся с места ДТП водителей будет таким же, как и для пьяных автомобилистов, пишут «Известия». Речь идет об авариях, где есть пострадавшие с тяжелыми травмами или погибшие. Таким водителям будет грозить до девяти лет лишения свободы.

Весной 2018 года Конституционный суд рассматривал дело скрывшегося с места ДТП автомобилиста. Согласно показаниям свидетелей, он был пьян. Однако виновник аварии пришел в полицию только через год и заявил, что был трезв. Тогда суд потребовал внести изменения в закон, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» автоюрист Юрий Панченко.

«Он рассматривал дело по сокрытию с места ДТП, когда свидетели показали, что водитель, который совершил ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, но с места аварии скрылся. За сокрытие с места ДТП положена административное наказание, а то, что он уехал, по уголовному кодексу его уже не привлечь. Тогда было вынесено определение «наказание за сокрытие с места ДТП приравнять к пьяному вождению», — рассказал Юрий Панченко.

Сейчас водителям, скрывшимся с места ДТП, за причинение тяжкого вреда здоровью грозит до двух лет лишения свободы. Если в аварии есть погибшие — от трех до семи лет колонии. Кроме того, сбежавших водителей считают трезвыми, так как доказать обратное спустя какое-то время с помощью медосвидетельствования невозможно.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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