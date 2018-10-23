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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
«Горэкоцентр+» грозит снести заборы на мусорных площадках в Челябинске
23.10.2018 г. 14:33
Челябинские дворы рискуют остаться без площадок для сбора отходов.
«Горэкоцентр+» потребовал от управляющих компаний выкупить у него ограждения и основания мусорных площадок. Организация является собственником оборудования. «Горэкоцентр+» предлагает приобрести ограждения из листов нержавеющей стали и бетонные основания под мусорные контейнеры. В случае отказа обещает демонтировать оборудование. Управляющим компаниям необходимо дать ответ до четверга, 25 октября.
На прошлой неделе о пропаже контейнеров с придомовых площадок сообщили жители Тракторозаводского и Центрального районов. По их словам, из-за отсутствия баков во дворе образовались мусорные кучи. В понедельник мэр Евгений Тефтелев пообещал решить вопрос с заменой контейнеров в ближайшие дни.
Фото: Галина Лепина
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