«Горэкоцентр+» грозит снести заборы на мусорных площадках в Челябинске

Фото: Галина Лепина

Челябинские дворы рискуют остаться без площадок для сбора отходов.

«Горэкоцентр+» потребовал от управляющих компаний выкупить у него ограждения и основания мусорных площадок. Организация является собственником оборудования. «Горэкоцентр+» предлагает приобрести ограждения из листов нержавеющей стали и бетонные основания под мусорные контейнеры. В случае отказа обещает демонтировать оборудование. Управляющим компаниям необходимо дать ответ до четверга, 25 октября.

На прошлой неделе о пропаже контейнеров с придомовых площадок сообщили жители Тракторозаводского и Центрального районов. По их словам, из-за отсутствия баков во дворе образовались мусорные кучи. В понедельник мэр Евгений Тефтелев пообещал решить вопрос с заменой контейнеров в ближайшие дни.

Фото: Галина Лепина

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