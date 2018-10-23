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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Ленинском районе откроют музей селекции под открытым небом
23.10.2018 г. 14:34
Губернатор Борис Дубровский предложил открыть на территории «Плодушки» музей селекции.
Глава региона ознакомился с ходом реконструкции монастырской заимки «Плодушка». Благоустройство объекта идет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Реальные дела».
В этом году земельный участок размежевали, завершили первый этап санитарной очистки и начали строительство тротуаров и установку освещения. «Плодушку» разделили на четыре зоны. В первой откроют музей селекции под открытым небом.
«У нас есть шанс не просто благоустроить заимку для комфортного отдыха, а сформировать своего рода Музей Южно-Уральской селекции под открытым небом. Нужно постараться воплотить эту красивую идею, средства в бюджете на нее заложены — возрастающим итогом», — отметил Борис Дубровский.
Во втором секторе сформируют ландшафт и растительность трех природных зон Южного Урала. На третьем участке будет находиться ботанический сад с информационными материалами об истории монастыря. В четвертой зоне установят детские игровые площадки и веревочный экстрим-парк.
Фото с сайта gubernator74.ru
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