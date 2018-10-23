Челябинка заявила в полицию о грабеже, чтобы скрыть от мужа потерю кошелька

Фото с сайта gorod55.ru

Жительницу Челябинска оштрафовали за ложный донос о грабеже.

Суд установил, что в марте 2018 года женщина потеряла в магазине кошелек с деньгами на оплату кредита. Она решила скрыть это от мужа и сообщила в отдел полиции об ограблении. По словам женщины, в подземном переходе в районе Теплотеха неизвестный украл у нее деньги.

За ложный донос челябинку оштрафовали на 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта gorod55.ru

Все новости за 23.10.2018 г.»