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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Кассир в Челябинской области украла 740 тыс. рублей из зарплаты коллег
23.10.2018 г. 14:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Каслях в колонию отправили кассира, которая совершила хищение в крупном размере.
Все произошло в январе 2018 года. 40-летняя жительница Свердловской области, которая работала кассиром в «ООО Совхоз Береговой», вытащила из сейфа организации 740 тыс. рублей. Это были деньги на зарплату сотрудникам компании. Всю сумму кассир потратила на личные нужды.
Суд признал ее виновной в присвоении чужого имущества. Женщину отправили в колонию общего режима на 1,5 года. Также осужденная должна будет возместить своему работодателю материальный ущерб, сообщили в областной прокуратуре.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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