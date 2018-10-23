Кассир в Челябинской области украла 740 тыс. рублей из зарплаты коллег

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Каслях в колонию отправили кассира, которая совершила хищение в крупном размере.

Все произошло в январе 2018 года. 40-летняя жительница Свердловской области, которая работала кассиром в «ООО Совхоз Береговой», вытащила из сейфа организации 740 тыс. рублей. Это были деньги на зарплату сотрудникам компании. Всю сумму кассир потратила на личные нужды.

Суд признал ее виновной в присвоении чужого имущества. Женщину отправили в колонию общего режима на 1,5 года. Также осужденная должна будет возместить своему работодателю материальный ущерб, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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