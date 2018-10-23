Бухгалтер автосалона в Челябинске украла из кассы 1,3 млн рублей

Сотрудница автосалона получила условный срок за кражу в особо крупном размере.

Суд установил, что в течение 2015-2016 годов бухгалтер одного из челябинских автосалонов брала из кассы предприятия деньги и тратила по своему усмотрению. Сумма похищенного составила 1,3 млн рублей. Когда женщина присвоила эти деньги, она узнала, что в кассе проводится ревизия. Бухгалтер приехала в автокомплекс и взяла у кассира под расписку 1,5 млн рублей наличными. Эти средства женщина внесла в кассу, чтобы скрыть недостачу.

Курчатовский районный суд признал ее виновной в краже, совершенной в особо крупном размере. 41-летней женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Также она должна будет вернуть украденные деньги автосалону, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Все новости за 23.10.2018 г.»