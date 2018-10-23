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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Бухгалтер автосалона в Челябинске украла из кассы 1,3 млн рублей
23.10.2018 г. 13:43
Сотрудница автосалона получила условный срок за кражу в особо крупном размере.
Суд установил, что в течение 2015-2016 годов бухгалтер одного из челябинских автосалонов брала из кассы предприятия деньги и тратила по своему усмотрению. Сумма похищенного составила 1,3 млн рублей. Когда женщина присвоила эти деньги, она узнала, что в кассе проводится ревизия. Бухгалтер приехала в автокомплекс и взяла у кассира под расписку 1,5 млн рублей наличными. Эти средства женщина внесла в кассу, чтобы скрыть недостачу.
Курчатовский районный суд признал ее виновной в краже, совершенной в особо крупном размере. 41-летней женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Также она должна будет вернуть украденные деньги автосалону, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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