Челябинск вошел в десятку самых пьющих городов России

Фото с сайта kursktv.ru

Независимое агентство ZOOM MARKET спросило россиян, как часто они употребляют алкоголь.

Респонденты рассказывали, пьют ли они вообще, если да, то как часто, и собираются ли выпить сегодня. Лидерами рейтинга стали Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. Кроме того, в топ-10 городов, чьи жители чаще других признавались в систематическом употреблении спиртного, вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Хабаровск и Новокузнецк. Челябинск занял в рейтинге восьмое место.

Звание одного из «самых пьющих городов» оспорил главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский. Он подчеркнул, что сейчас на Южном Урале наблюдается уверенное улучшение ситуации по алкоголизму и снижение количества страдающих зависимостью от спиртного.

«Нет у нас такого, что мы на восьмом месте в стране! У нас снижается количество лиц, страдающих алкоголизмом и наблюдающихся в больницах, количество госпитализаций уменьшается, количество алкогольных психозов из года в год уменьшается — никуда же не спрячешь эти данные, они о чем говорят. Пусть ситуация не совсем замечательная, но она уже лет семь-восемь улучшается», — прокомментировал корреспонденту «Челябинского эха» Борис Изаровский.

Обе столицы вошли в первую двадцатку рейтинга — Санкт-Петербург оказался на 11-м месте, а Москва — на 16-м. Екатеринбург занял 19-ю позицию в списке.

Фото с сайта kursktv.ru



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