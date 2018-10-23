«Коммерсантъ»: в России прогнозируют подорожание хлеба

Фото с сайта gubernator74.ru

Производители хлеба требуют у ритейлеров повысить закупочные цены на продукцию.

Подорожание хлебобулочных изделий связывают с повышением роста цен на пшеницу и, соответственно, на муку. Так, пшеничная мука высшего сорта сейчас в среднем стоит 17,3 тыс. рублей за тонну — за год она подорожала на 4 тыс. рублей.

Челябинское предприятие «Союзпищепром» уведомляет производителей хлеба о повышении оптовых цен на муку ежемесячно, сообщает «Ъ». Соответственно, это ведет к подорожанию хлебобулочных изделий на полках магазинов.

Один из производителей хлеба из Челябинской области за последние полгода дважды повышал отпускные цены на 3-4%. А некоторые поставщики предупреждают торговые сети о подорожании продукции на 8-12%. При этом с начала 2018 года стоимость хлеба уже увеличилась в среднем на 2,5%.

Участники рынка осознают, что добиться повышения отпускных цен на фоне падения реальных располагаемых доходов населения будет непростой задачей. Однако они не исключают плавного повышения стоимости хлеба с 1 ноября 2018 года, добавляет издание.

Фото с сайта gubernator74.ru

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