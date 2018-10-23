В Озерске стены подъезда раскрасили под хохлому

Фото с сайта vk.com/ozersksecret

В одном из жилых домов Озерска стены подъезда украсили хохломской росписью.

Фотографию подъезда разместили в социальной сети «ВКонтакте». Публикацию подписали: «Единственный красивый подъезд в Озерске». Роспись была сделана с разрешения жильцов.

В комментариях под фотографией мнения людей разделились. «А почему бы не сделать всем такую красоту, я бы тоже хотела заходить и любоваться таким подъездом», — написала одна из участниц сообщества «Подслушано в Озерске». Другие пользователи указали на то, что подъезд — это общественное место, где нельзя проявлять творчество. «Я очень люблю рисовать, уважаю стремление людей мир сделать ярче и чище. Но это место общего пользования. Как мы заметили, сколько людей, столько и мнений. То же самое касается и чувства цвета, вкуса и внутреннего мироощущения», — отметила другая подписчица.

Фото с сайта vk.com/ozersksecret

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