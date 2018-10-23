Южноуральскую докторскую колбасу признали одной из лучших в России

Фото с сайта gazeta.a42.ru

Эксперты Роскачества высоко оценили докторскую колбасу, произведенную в Челябинской области.

Роскачество исследовало 40 марок колбасы российского производства. Специалисты проверили продукцию на бактерии, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучили вкус и внешний вид.

По итогам исследований, колбаса девяти торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм, но и опережающим стандартам Роскачества. В этот список вошла продукция южноуральской компании «Ромкор». Эксперты поставили мясному изделию фирмы 4,68 балла из 5. После проведения оценки производства специалисты примут решение о присвоении товару российского Знака качества.

Также высокие баллы от экспертов получила докторская колбаса, которую производят в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Саратовской и Белгородской областях.

Фото с сайта gazeta.a42.ru

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