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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Южноуральскую докторскую колбасу признали одной из лучших в России
23.10.2018 г. 12:00
Эксперты Роскачества высоко оценили докторскую колбасу, произведенную в Челябинской области.
Роскачество исследовало 40 марок колбасы российского производства. Специалисты проверили продукцию на бактерии, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучили вкус и внешний вид.
По итогам исследований, колбаса девяти торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм, но и опережающим стандартам Роскачества. В этот список вошла продукция южноуральской компании «Ромкор». Эксперты поставили мясному изделию фирмы 4,68 балла из 5. После проведения оценки производства специалисты примут решение о присвоении товару российского Знака качества.
Также высокие баллы от экспертов получила докторская колбаса, которую производят в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Саратовской и Белгородской областях.
Фото с сайта gazeta.a42.ru
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