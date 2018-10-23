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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Инспекторы не нашли нарушений в детсаду, где воспитатели жаловались на суп с плесенью
23.10.2018 г. 11:11
В челябинском детсаду № 472 прошла проверка.
Представители комитета по делам образования Челябинска, контрольно-ревизионного управления городской администрации и Общественной палаты региона провели проверку в детсаду № 472. В понедельник, 22 октября, в СМИ появилась информация о проблемах с питанием в учреждении. Двое воспитателей сообщили, что детям выдавали зеленые бананы и суп с плесенью и бумагой. Во вторник инспекторы побывали в пищеблоке детсада, оценили качество продуктов и проверили соблюдение санитарных норм. По словам члена Общественной палаты Вячеслава Цапова, ревизоры не обнаружили на кухне нарушений.
«Посмотрели, как организовывается питание в детском саду, посмотрели, как организован пищеблок, как хранятся продукты питания, какой срок годности. Кухня у них содержится достаточно в надлежащем состоянии, есть все необходимое оборудование. Я бы сказал, что у нас нареканий по кухне нет», — рассказал «Челябинскому эху» Вячеслав Цапов.
Инспекторы также проверили жалобы воспитателей на низкие зарплаты. Ревизоры подняли необходимые документы. Результаты будут известны в пятницу. Руководителю учреждения рекомендовали снять эмоциональную напряженность, провести собрание с родителями и доложить им об итогах проверки. До разрешения конфликта детсад будет находиться под особым контролем, заявил Вячеслав Цапов.
Фото с сайта 74.ru
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