«Переболели и остались живы». Губернатор Борис Дубровский назвал дело Антона Бахаева «прививкой»

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области прокомментировал коррупционное дело бывшего первого замминистра экономразвития региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что любой коррупционный скандал является имиджевой потерей для региона. Вместе с тем губернатор отметил, что вина Антона Бахаева, который был одним из кураторов подготовки к саммитам ШОС и БРИКС-2020, в хищении бюджетных средств пока еще не подтверждена судом.

«Если докажут, то, получается, он нас подвел. Это очень неприятно, потому что саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске — наша мечта, это результат командной работы. История с уголовным делом — это прививка. Мы ее сделали, переболели и остались живы», — заявил Борис Дубровский в интервью ТАСС.

Глава региона отметил, что ситуация с Антоном Бахаевым послужит уроком для тех, кто намерен «погреться» вокруг подготовки к международным форумам.

Бывшего первого замминистра экономразвития области обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года. 14 сентября Антона Бахаева отправили под домашний арест. До этого он несколько недель находился в следственном изоляторе.

Фото с сайта gubernator74.ru



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