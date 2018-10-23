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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
«Переболели и остались живы». Губернатор Борис Дубровский назвал дело Антона Бахаева «прививкой»
23.10.2018 г. 11:09
Глава Челябинской области прокомментировал коррупционное дело бывшего первого замминистра экономразвития региона.
Борис Дубровский подчеркнул, что любой коррупционный скандал является имиджевой потерей для региона. Вместе с тем губернатор отметил, что вина Антона Бахаева, который был одним из кураторов подготовки к саммитам ШОС и БРИКС-2020, в хищении бюджетных средств пока еще не подтверждена судом.
«Если докажут, то, получается, он нас подвел. Это очень неприятно, потому что саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске — наша мечта, это результат командной работы. История с уголовным делом — это прививка. Мы ее сделали, переболели и остались живы», — заявил Борис Дубровский в интервью ТАСС.
Глава региона отметил, что ситуация с Антоном Бахаевым послужит уроком для тех, кто намерен «погреться» вокруг подготовки к международным форумам.
Бывшего первого замминистра экономразвития области обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года. 14 сентября Антона Бахаева отправили под домашний арест. До этого он несколько недель находился в следственном изоляторе.
Фото с сайта gubernator74.ru
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