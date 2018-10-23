Нарушителей ПДД в Челябинской области будут ловить возле школ и детсадов

Фото с сайта veradm.ru

В Челябинской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Осенние каникулы».

Рейд состоится в среду, 24 октября. Сотрудники ДПС будут дежурить около школ и детских садов, где устроят массовую проверку автомобилей. Цель — выявить нарушения правил перевозки детей.

В ГИБДД напомнили, что до семи лет ребенка можно перевозить только в детском кресле, а с семи до 11 лет — пристегивать ремнем с использованием удерживающего устройства. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. За 2018 год только в Челябинске в ДТП пострадали 68 детей-пассажиров, один ребенок погиб.

«Ответственное отношение родителей к безопасности юного пассажира, постоянное и четкое соблюдение установленных правил позволит обеспечить безопасность юных пассажиров», — резюмировали в городском управлении ГИБДД.

Фото с сайта veradm.ru



Все новости за 23.10.2018 г.»