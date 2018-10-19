Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта sledcom.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 13 по 19 октября 2018 года.

Одной из жертв массового убийства в Керчи стал уроженец Челябинска

В керченском колледже убили уроженца Челябинска Егора Перепелкина. Молодой человек переехал в Керчь из Челябинска четыре года назад. Он поступил в политехнический колледж, после окончания которого собирался отслужить в армии, а затем вернуться в Челябинск. Как сообщает телеграм-канал Mash, перед трагедией он позвонил другу и сказал, что не хочет идти на учебу, но вынужден это сделать.

Фото: Mash / telegram

Как сообщает ТАСС, Егора Перепелкина похоронят в Челябинске. Такое решение приняли родители студента. Губернатор Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву помочь родственникам погибшего в организации похорон.

Глава региона потребовал усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях Челябинской области. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Фото с сайта sledcom.ru

Массовое убийство в здании политехнического колледжа в Керчи произошло в среду, 17 октября, примерно в 12:00 по московскому времени. Жертвами стали 20 человек, около 50 пострадали. Сначала Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Однако позже на сайте ведомства опубликовали данные о том, что дело переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Фото с сайта glava.rk.gov.ru

Судя по видеозаписи, в колледж за несколько минут до произошедшего пришел 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков, он открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур. В пятницу, 19 октября, более 33 тыс. человек пришли на площадь Ленина в Керчи, чтобы проститься с погибшими при взрыве и стрельбе.

В магнитогорской психбольнице санитары издевались над пожилым пациентом

Во вторник, 16 октября, сайт 74.ru опубликовал видео, на котором двое санитаров магнитогорской психоневрологической больницы №5 глумились над пожилым человеком. Под хохот за кадром они кидались в него тапками, а потом один из медработников ударил старика ногой.

Фото: 74.ru

По словам главного врача больницы, видео санитары сняли еще в июне. Руководитель учреждения заявил, что намерен обратиться в прокуратуру. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку, по результатам которой завели уголовное дело по статье о халатности. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства произошедшего.

В среду, 17 октября, в областном минздраве сообщили, что главврача медучреждения отстранили от должности. Непосредственные участники издевательств также будут уволены. Работать в системе государственного здравоохранения они больше не смогут. Родственники пожилого мужчины, над которым издевались санитары, сообщили, что он умер в сентябре.

Министр здравоохранения области Сергей Приколотин заявил, что ведомство будет содействовать следствию, чтобы виновные понесли суровое наказание. Глава минздрава отметил, что в учреждениях психиатрической помощи области усилят меры контроля за персоналом в целях не допустить подобных инцидентов в будущем. В частности, речь идет об установке камер видеонаблюдения.

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в челябинской школе

Причиной массового отравления детей в школе №59 стала норовирусная инфекция. В образовательном учреждении, где произошел инцидент, прошла проверка Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства отобрали пробы, провели дезинфекцию и закрыли пищеблок до получения результатов экспертизы. В областном центре гигиены и эпидемиологии выявили у заболевших школьников и сотрудников столовой возбудителя норовирусной кишечной инфекции, сообщает 74.ru. Она передается как через пищу и воду, так и бытовым путем — от грязной посуды или немытых рук.

Фото с сайта 05.rospotrebnadzor.ru

В начале октября более 20 учащихся школы №59 в Челябинске обратились в больницы. У всех детей наблюдались высокая температура, рвота, диарея, слабость и боль в мышцах. Двое из них до сих пор госпитализированы, новых случаев заражения не выявлено. Проверку по факту отравления школьников проводит Следственный комитет.

Власти Челябинска отменили строительство дельфинария в городском бору

Строительство дельфинария исключили из проекта планировки территории возле зоопарка.

Фото с сайта vestikavkaza.ru

На 25 октября назначены публичные слушания по комплексной застройке площадки в районе пересечения улиц Труда и Северо-Крымской. Обсуждать появление дельфинария на этом участке теперь не будут.

«Челябинские власти вняли протестам горожан и убрали из планов строительство дельфинария! Проект был пересмотрен и на публичные слушания 25 октября выносится уже без дельфинария. Причина — огромное количество негативных отзывов от горожан. Наша петиция против строительства дельфинария набрала более 70 тысяч подписей! Эту информацию подтвердили в управлении архитектуры», — написали зоозащитники в группе «НЕТ дельфинарию в Челябинске | СВОБОДУ дельфинам» во «ВКонтакте».

Челябинка попала в больницу после того, как в ее квартиру заполз скорпион

Жительницу Тракторозаводского района госпитализировали из-за скорпиона.

Инцидент произошел днем в четверг, 18 октября, в доме на улице Танкистов. Хозяйка одной из квартир заметила в коридоре у входной двери скорпиона. У девушки началась истерика. В стрессовом состоянии ее доставили в больницу, пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com

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