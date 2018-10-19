Начальником управления экологического просвещения минэкологии назначили Виталия Безрукова

Фото с сайта pravmin74.ru

Бывший директор экологического фонда «Моя планета» получил должность в министерстве экологии Челябинской области.

Виталия Безрукова назначили начальником управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан минэкологии региона. К выполнению обязанностей в новой должности он приступит в понедельник, 22 октября.

Виталий Безруков рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что в его функционал будут входить работа с документами, взаимодействие со СМИ, экологическое просвещение населения и создание экопроектов. До назначения на пост начальника управления Безруков был советником министра экологии региона.

Фото с сайта pravmin74.ru

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