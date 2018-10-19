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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Начальником управления экологического просвещения минэкологии назначили Виталия Безрукова
19.10.2018 г. 15:24
Фото с сайта pravmin74.ru
Бывший директор экологического фонда «Моя планета» получил должность в министерстве экологии Челябинской области.
Виталия Безрукова назначили начальником управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан минэкологии региона. К выполнению обязанностей в новой должности он приступит в понедельник, 22 октября.
Виталий Безруков рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что в его функционал будут входить работа с документами, взаимодействие со СМИ, экологическое просвещение населения и создание экопроектов. До назначения на пост начальника управления Безруков был советником министра экологии региона.
Фото с сайта pravmin74.ru
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