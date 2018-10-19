Проект по предоставлению Миассу статуса территории опережающего развития заморожен

Фото с сайта u74.ru

Власти приостановили процесс создания ТОСЭР в Миассе.

По словам первого замминистра экономразвития региона Ирины Акбашевой, в правительстве России ввели мораторий на прием заявок от городов. Получение статуса территории опережающего развития на практике не повышает эффективность развития ЗАТО и моногородов, сообщает «Ъ-Южный Урал». Из-за этого рассмотрение заявки от Миасса приостановлено.

Всего на данный момент в Челябинской области находятся четыре территории опережающего развития. Все они расположены в моногородах и ЗАТО. В Бакале в рамках ТОСЭР сейчас работают четыре компании, в Верхнем Уфалее — три, в Озерске и Снежинске — по одной.

Статус резидента территории опережающего социально-экономического развития дает предприятиям значительные налоговые льготы, однако с привлечением инвесторов наблюдаются сложности, а деятельность имеющихся пока не вышла на плановые показатели. Эксперты считают, что статус ТОСЭР не принесет моногородам пользы без грамотного планирования.

«Без понимания масштабов и комплексного подхода ничего не получится. Нужно создавать региональные кластерные связи между предприятиями, развивать межрегиональные проекты», — цитирует издание экономиста Сергея Гордеева.

Фото с сайта u74.ru

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