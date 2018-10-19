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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинске задержали женщину, которая с ножом грабила пенсионеров
19.10.2018 г. 14:50
Челябинские полицейские задержали жительницу Курганской области по подозрению в нескольких разбойных нападениях.
28-летняя ранее судимая женщина с августа по октябрь 2018 года ограбила не менее четырех квартир в разных районах Челябинска. Она искала жертв среди стариков, поскольку была уверена, что те не окажут сопротивления. Под различными предлогами проникала в их квартиры и отбирала ценности. В ходе обыска у женщины изъяли нож, которым она, вероятно, угрожала жертвам ограбления. В съемной квартире, где она проживала, нашли тюль, принадлежавший одной из пострадавших пенсионерок.
Женщину задержали. У полицейских есть основания полагать, что она причастна к другим аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Тех, кто пострадал от действий грабительницы, просят обратиться в полицию.
Фото: Пресс-служба УМВД по городу Челябинску
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