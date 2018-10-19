Тело Егора Перепелкина, который стал жертвой массового убийства в Керчи, отправили в Челябинск

Фото с сайта glava.rk.gov.ru

Убитого в керченском колледже челябинца похоронят на родине.

Такое решение приняли родители убитого, сообщает ТАСС. Помощь родственникам Егора Перепелкина в организации похорон окажет администрация Челябинска. Такое поручение мэру Евгению Тефтелеву дал губернатор Борис Дубровский. Кроме того, семьям всех погибших премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выплатить по 1 млн рублей.

Егор Перепелкин переехал в Крым четыре года назад. Он поступил в Керченский политехнический колледж, после окончания которого собирался отслужить в армии, а затем вернуться в Челябинск.

Трагедия в учебном заведении произошла в среду, 17 октября. Жертвами массового убийства стали 20 человек, около 50 пострадали.

Фото с сайта glava.rk.gov.ru

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