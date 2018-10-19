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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
УФАС показало нарушителям закона о конкуренции красную карточку
19.10.2018 г. 14:42
Сотрудники управления антимонопольной службы устроили в Челябинске флешмоб.
Акция «Красная карточка нарушителям» прошла в пятницу, 19 октября. Около 70 сотрудников ведомства во главе с руководителем Анной Козловой, а также студенты юридического института ЮУрГУ собрались перед публичной библиотекой. Участники акции образовали квадрат и помахали над головами красными листками бумаги — с высоты все это выглядело как большая красная карточка. Флешмоб снимали с квадрокоптера.
«Mы, как и самые лучшие вратари, готовы самоотверженно защищать конкуренцию от нечестных «бомбардиров», искренне, как и самые преданные болельщики, поддерживать честную конкуренцию и, если надо, показывать красные карточки нарушителям», — рассказали в пресс-службе УФАС.
Фото: Анна Мальберг
Всего за 2018 год челябинское управление антимонопольной службы показало 500 таких карточек — именно столько нарушений сотрудники ведомства выявили за это время.
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