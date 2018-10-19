Экоактивисты требуют срочно внести изменения в территориальную схему обращения с отходами

Фото с сайта vk.com/vremya_chel

Экологические активисты предупреждают об угрозе распространения мусорного коллапса на другие города Челябинской области.

Мусорный кризис вслед за Челябинском может возникнуть в Карабаше, Миассе, Чебаркуле, Коркино и Аше, считают активисты движения «Время Че». Власти, бизнес и население, по их мнению, не смогут устранить все проблемы, мешающие нормальному функционированию системы обращения с отходами, до 1 января 2019 года. Именно в этот день начнет действовать новая схема.

Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» руководитель эко-движения «Время Че» Феликс Панов, крайне тяжелая ситуация сложилась в Карабашском кластере. Согласно схеме ТКО, туда будут возить мусор из Златоуста, Чебаркуля и Миасса. Однако в городе до сих не началось строительство полигона, который планируют запустить с 1 декабря, отметил Феликс Панов.

«В Карабаше ситуация просто из рук вон. Всегда нам говорили о том, что вот-вот поменяем контейнеры, самосвалы ездить по доступным дорогам не будут, мусор на подъезде к полигону уберут, будут осуществлять весовой контроль, поставят шлагбаум. Ничего этого, к сожалению, пока что нет. На въезде на новую площадку полигона стоит табличка «с 1 декабря сортировка заработает». Сейчас там не стоит даже фундамент. Площадка расчищена и все», — прокомментировал Феликс Панов.

Федеральное законодательство напрямую обязывает согласовывать территориальные схемы и площадки под полигоны с населением. Жители Карабаша продолжают выступать против размещения отходов на местном полигоне. «Мы должны прислушиваться к гражданам, советоваться с ними, где размещать отходы», — заявил Феликс Панов.

Фото с сайта vk.com/vremya_chel

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