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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Замглавы Металлургического района Олега Спицына задержали за получение взятки
19.10.2018 г. 14:35
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске заместителя главы администрации Металлургического района подозревают в коррупционных преступлениях.
Олега Спицына в четверг, 18 октября, задержали сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией областного управления МВД. В пресс-службе ведомства пояснили, что чиновника подозревают в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным СМИ, Олег Спицын получил деньги от местного предпринимателя в размере 120 тыс. рублей за помощь в заключении контракта.
Уголовное дело передано в Следственный комитет. На момент публикации материала взять комментарий по этому вопросу у следователей не удалось.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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