Замглавы Металлургического района Олега Спицына задержали за получение взятки

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске заместителя главы администрации Металлургического района подозревают в коррупционных преступлениях.

Олега Спицына в четверг, 18 октября, задержали сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией областного управления МВД. В пресс-службе ведомства пояснили, что чиновника подозревают в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным СМИ, Олег Спицын получил деньги от местного предпринимателя в размере 120 тыс. рублей за помощь в заключении контракта.

Уголовное дело передано в Следственный комитет. На момент публикации материала взять комментарий по этому вопросу у следователей не удалось.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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