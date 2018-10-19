В Узбекистане подписали соглашение о сотрудничестве Челябинской и Наманганской областей

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский заключил соглашение о сотрудничестве с хокимиятом Наманганской области.

Документ подписали в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Соглашение предусматривает развитие торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между Челябинской областью и Узбекистаном.

«Челябинская область тесно и эффективно сотрудничает с регионами Узбекистана. По данным Российского экспортного центра, по итогам 2017 года Челябинская область заняла первое место по объему экспорта в Республику Узбекистан среди всех регионов России. Эти успехи — результат нашей совместной системной работы по выстраиванию межрегиональных взаимоотношений», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

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