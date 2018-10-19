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17.10.2018 г. | 10:12
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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Прокуратура внесла Евгению Тефтелеву представление за ремонт школ на деньги родителей учеников
19.10.2018 г. 13:00
Фото с сайта gubernator74.ru
Прокуратура провела проверку в образовательных учреждениях Центрального района.
Инспекторы установили, что библиотечный фонд в трех школах недостаточно укомплектован. Кроме того, в трех образовательных учреждениях на ремонт зданий направляли пожертвования родителей. Средства из бюджета на эти цели не выделялись.
Главе Челябинска Евгению Тефтелеву внесли представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также надзорное ведомство требует привлечь к ответственности должностных лиц комитета по делам образования.
Фото с сайта gubernator74.ru
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