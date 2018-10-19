Прокуратура внесла Евгению Тефтелеву представление за ремонт школ на деньги родителей учеников

Фото с сайта gubernator74.ru

Прокуратура провела проверку в образовательных учреждениях Центрального района.

Инспекторы установили, что библиотечный фонд в трех школах недостаточно укомплектован. Кроме того, в трех образовательных учреждениях на ремонт зданий направляли пожертвования родителей. Средства из бюджета на эти цели не выделялись.

Главе Челябинска Евгению Тефтелеву внесли представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также надзорное ведомство требует привлечь к ответственности должностных лиц комитета по делам образования.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 19.10.2018 г.»