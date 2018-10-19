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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинске пройдет этап юниорского Гран-при по фигурному катанию
19.10.2018 г. 12:56
Фото с сайта pravmin74.ru
Челябинск в 2019 году примет этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.
В Челябинске пройдет четвертый этап юниорской серии Гран-при сезона-2019/20. Расписание турнира опубликовали на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
Соревнования в Челябинске пройдут с 11 по 14 сентября. Финал серии Гран-при среди юниоров пройдет во Франции в начале декабря. В конце 2016 года Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию.
Фото с сайта pravmin74.ru
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