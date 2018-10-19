В Челябинске пройдет этап юниорского Гран-при по фигурному катанию

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинск в 2019 году примет этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.

В Челябинске пройдет четвертый этап юниорской серии Гран-при сезона-2019/20. Расписание турнира опубликовали на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Соревнования в Челябинске пройдут с 11 по 14 сентября. Финал серии Гран-при среди юниоров пройдет во Франции в начале декабря. В конце 2016 года Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию.

Фото с сайта pravmin74.ru

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