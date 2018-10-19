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17.10.2018 г. | 10:12
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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
Челябинка попала в больницу после того, как в ее квартиру заполз скорпион
19.10.2018 г. 12:29
Жительницу Тракторозаводского района госпитализировали из-за скорпиона.
Инцидент произошел днем в четверг, 18 октября, в доме на улице Танкистов. Хозяйка одной из квартир заметила в коридоре у входной двери скорпиона. У девушки началась истерика. В стрессовом состоянии ее доставили в больницу, пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».
Видео: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com
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