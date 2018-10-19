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17.10.2018 г. | 10:12
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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинске ограничили движение на улице Лесопарковой
19.10.2018 г. 12:23
На улице Лесопарковой до понедельника, 22 октября, ограничили движение транспорта.
Ограничение ввели на пересечении улиц Лесопарковой и Смирных из-за строительства участка тепловой сети к строящемуся объекту. Движение будет затруднено до 23:00 понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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