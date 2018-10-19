В Челябинской области при пожаре погиб 4-летний ребенок, которого оставили без присмотра

Фото с сайта rostovgazeta.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Пожар произошел днем в четверг, 18 октября, в еткульском поселке Лесной. Женщина затопила печь и ненадолго вышла из дома. В комнате остался ее сын. Огонь перекинулся на кровать, в которой лежал мальчик. Ребенок не смог самостоятельно эвакуироваться из-за наличия хронического заболевания. В результате он задохнулся продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в региональном управлении СК. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото с сайта rostovgazeta.ru

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