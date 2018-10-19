Челябинск
- 65.7238р. + 0.3212
- 75.5692р. - 0.0820
Сделано в Челябинске
-
17.10.2018 г. | 10:12
Разворот
-
19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинской области при пожаре погиб 4-летний ребенок, которого оставили без присмотра
19.10.2018 г. 12:21
Фото с сайта rostovgazeta.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Пожар произошел днем в четверг, 18 октября, в еткульском поселке Лесной. Женщина затопила печь и ненадолго вышла из дома. В комнате остался ее сын. Огонь перекинулся на кровать, в которой лежал мальчик. Ребенок не смог самостоятельно эвакуироваться из-за наличия хронического заболевания. В результате он задохнулся продуктами горения.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в региональном управлении СК. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Фото с сайта rostovgazeta.ru
Новости на эту тему
- 19.10.2018 г. В Челябинске во время заправки на нефтебазе загорелся бензовоз
- 03.10.2018 г. На северо-западе Челябинска в двухэтажном коттедже произошел пожар
- 28.09.2018 г. В Челябинске загорелся автомат по розливу питьевой воды
- 19.09.2018 г. Шесть человек пострадали во время пожара в Карталах
- 04.09.2018 г. Из-за взрыва газа в поселке на юге Челябинской области пострадали трое детей