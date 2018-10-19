На Южном Урале экс-начальника райотдела судебных приставов подозревают в присвоении средств должников

Фото с сайта 74.мвд.рф

Бывшего начальника Увельского районного отдела судебных приставов подозревают в мошенничестве на 340 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год пристав присвоил и потратил более 340 тыс. рублей, которые передали ему должники по исполнительным производствам. Подозреваемый вернул деньги только после обращения взыскателей в региональное управление ФССП.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 19.10.2018 г.»