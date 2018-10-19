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17.10.2018 г. | 10:12
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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
На Южном Урале экс-начальника райотдела судебных приставов подозревают в присвоении средств должников
19.10.2018 г. 12:16
Фото с сайта 74.мвд.рф
Бывшего начальника Увельского районного отдела судебных приставов подозревают в мошенничестве на 340 тыс. рублей.
По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год пристав присвоил и потратил более 340 тыс. рублей, которые передали ему должники по исполнительным производствам. Подозреваемый вернул деньги только после обращения взыскателей в региональное управление ФССП.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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