Суд подтвердил наличие 15-миллиардного картельного сговора с участием «Конара»

Фото с сайта involokolamsk.ru

Арбитражный суд Тюменской области подтвердил картельный сговор, выявленный на торгах ПАО «Транснефть».

В картели принимали участие два производителя термостабилизаторов грунта — челябинская организация «Конар» и тюменское предприятие «Фундаментстройаркос». Компании с 2012 по 2016 год завышали цены на торгах «Транснефти». Победителем становился «Конар». Затем челябинская компания отдавала весь объем заказа тюменской фирме. При этом стоимость термостабилизаторов по договору поставки была ниже цены, которую «Фундаментстройаркос» предлагал во время торгов. Совокупный доход организаций превысил 15 млрд рублей.

В пресс-службе УФАС по Тюменской области отметили, что в ходе расследования компании препятствовали в проведении проверки. Так, на «Конаре» во время визита инспекторов с кабинетов срывали таблички, отключали электричество. Также было создано задымление, из-за которого сотрудников ведомства на несколько часов эвакуировали из здания. За отказ в предоставлении информации компании неоднократно привлекали к административной ответственности.

В отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции путем создания картеля.

Фото с сайта involokolamsk.ru

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