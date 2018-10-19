ОНФ: режим ЧС из-за мусорного кризиса в Челябинске был введен необоснованно

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Эксперты Народного фронта поставили под сомнение легитимность введения режима ЧС в период мусорного коллапса.

Чрезвычайная ситуация возникает из-за форс-мажорных, непредвиденных обстоятельств, к которым не было возможности подготовиться, заявил член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной. По мнению общественников, местные власти знали, что после закрытия свалки увеличится транспортное плечо и вырастут расходы на перевозку отходов, а, значит, режим ЧС с 24 сентября по 7 октября действовал в Челябинске необоснованно.

Экономист Сергей Гордеев рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что первопричина мусорного кризиса лежит в несовершенстве территориальной схемы обращения с отходами. Если бы в документе содержалось экономическое обоснование закрытия свалки и переноса плеча на Полетаево, вводить режим чрезвычайной ситуации не потребовалось бы, уверен эксперт.

«Экономически территориальная схема абсолютно не обоснована — как таковой, экономический блок в ней вообще либо отсутствует, либо представлен в сильно искаженном виде. Поэтому вся эта история была предопределена, это все было очевидно и понятно. Нужно было не вводить режим чрезвычайной ситуации, а четко изменять всю нормативную базу, начиная с терсхемы. И тогда ничего бы этого не было», — прокомментировал Сергей Гордеев.

Сергей Гордеев добавил, что региональное минэкологии долго затягивало решение вопроса по схеме обращения с отходами в местном кластере. А после смены руководства ведомство физически не успело привести нормативные акты в соответствие со сложившейся ситуацией. По мнению представителей ОНФ, режим ЧС был введен, чтобы избежать необходимости проводить конкурсы и отчитываться о затратах.

«В Челябинске режим ЧС свелся к выделению 14 млн рублей администрациям районов с тем, чтобы они наняли перевозчиков, которых рекомендуют к работе органы исполнительной власти», — говорится в сообщении Народного фронта.

Общественники обратились в прокуратуру Уральского федерального округа с просьбой проверить обоснованность введения режима чрезвычайной ситуации и правомерность выделения средств на преодоление мусорного коллапса.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

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