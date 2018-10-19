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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
В Челябинске на ТЭЦ-1 от огнестрельного ранения погиб охранник
19.10.2018 г. 11:27
Фото с сайта sledcom.ru
На ТЭЦ-1 обнаружили тело охранника с огнестрельным ранением.
Инцидент произошел утром в пятницу, 19 октября. Выстрел услышали сотрудники ТЭЦ. На месте они обнаружили тело мужчины, который работал на предприятии охранником. При нем был пистолет — он получил его при заступлении на дежурство на режимном объекте.
Сейчас на ТЭЦ-1 работают сотрудники управления Следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Криминальный мотив инцидента на данный момент не рассматривается — по предварительным данным, охранник мог свести счеты с жизнью.
Фото с сайта sledcom.ru