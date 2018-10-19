В Челябинске на ТЭЦ-1 от огнестрельного ранения погиб охранник

Фото с сайта sledcom.ru

На ТЭЦ-1 обнаружили тело охранника с огнестрельным ранением.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 октября. Выстрел услышали сотрудники ТЭЦ. На месте они обнаружили тело мужчины, который работал на предприятии охранником. При нем был пистолет — он получил его при заступлении на дежурство на режимном объекте.

Сейчас на ТЭЦ-1 работают сотрудники управления Следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Криминальный мотив инцидента на данный момент не рассматривается — по предварительным данным, охранник мог свести счеты с жизнью.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 19.10.2018 г.»