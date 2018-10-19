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19.10.2018 г. | 16:12Гости эфира: Корноухова Елена
«Территорию Бизнеса» представили на международном форуме в Уфе
19.10.2018 г. 10:36
Об успехе Челябинской области в поддержке малого и среднего предпринимательства рассказали на Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе. Результаты работы «Территории Бизнеса» с момента открытия впечатлили участников форума.
Основными целями Форума являются создание условий для ускоренного развития предпринимательства посредством установления партнерства между крупными и малыми компаниями регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В плане мероприятия — пленарного заседания, биржи деловых контактов предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, презентации и выставки представителей бизнеса, а также круглых столов и экспертных сессий по различным направлениям.
Генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов в рамках сессии «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассказал о концепции «Территории Бизнеса», эффективности и планах на будущее. Были озвучены ключевые показатели работы и динамика развития предпринимательства в регионе.
«Челябинская область стала одним из первых регионов в стране, реализовавших сервисную модель поддержки бизнеса. За первый год работы «Территории Бизнеса» количество оказанных предпринимателям услуг выросло в 10 раз по сравнению с показателями прошлых лет и составило 25 000», — рассказал Артур Юсупов.
Кроме того он отметил, что с момента открытия «Территории Бизнеса» на 4,3 тыс. увеличилось количество субъектов МСП в Челябинской области и составило 146 тыс., а оборот вырос на 63% и составил 1,5 трлн рублей. Опыт Челябинской области в «перезагрузке» системы поддержки малого рекомендован Министерством экономического развития РФ к тиражированию во все регионы страны.
Милена Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ, оценила достижения «Территории Бизнеса». «Было принято верное решение — рекомендовать опыт Челябинской области в «переформатировании» системы поддержки малого и среднего предпринимательства другим регионам. Те показатели, которых достигла «Территория Бизнеса» впечатляют. Наша задача — тиражировать концепцию этого проекта и достигать такой же эффективности на территории всей страны», — подчеркнула Милена Арсланова.
На сегодняшний день «Территория Бизнеса» продолжает работу по улучшению качества оказываемых предпринимателям услуг, оценке эффективности действующих и разработке новых мер поддержки бизнеса. Чтобы сделать услуги «Территории Бизнеса» более доступными, в ближайшее время будет запущено мобильное приложение.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заинтересован в развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, в связи с этим он дал поручение экономическому блоку Правительства тиражировать «Территорию Бизнеса» на муниципальном уровне. Первый филиал «Территории Бизнеса» откроется в городе Златоусте до конца октября 2018 года.
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