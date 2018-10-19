В Челябинске будут судить мужчину, который на почве ревности забил коллегу трубой

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Прокуратура утвердила обвинительное в отношении 29-летнего жителя Челябинска, который совершил убийство.

Челябинец подозревал коллегу в интимной связи со своей сожительницей. Мужчина угрожал женщине убийством. Осенью 2017 года его за это осудили. В марте 2018-го челябинец вместе с коллегой распивал алкоголь. Мужчина на почве ревности несколько раз ударил знакомого металлической трубой, решеткой от газовой плиты и разбитой бутылкой. Затем он нашел в квартире электрический провод и задушил им коллегу. Последний скончался.

Во время расследования преступления также было установлено, что в сентябре 2017 года в одном из кафе Челябинска обвиняемый разбитой бутылкой порезал другого знакомого, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Металлургический районный суд.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

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