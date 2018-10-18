В Челябинской области водитель УАЗа сбил школьницу

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Водитель УАЗа сбил ребенка на велосипеде. ДТП произошло в Кусе.

Все случилось в среду, 17 октября. Водитель поздно увидел 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вместе с отчимом. Она передвигалась на велосипеде. В результате ДТП школьница получила травмы, сейчас она находится в больнице, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174



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