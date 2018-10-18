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17.10.2018 г. | 10:12
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В Челябинской области водитель УАЗа сбил школьницу
18.10.2018 г. 14:03
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Водитель УАЗа сбил ребенка на велосипеде. ДТП произошло в Кусе.
Все случилось в среду, 17 октября. Водитель поздно увидел 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вместе с отчимом. Она передвигалась на велосипеде. В результате ДТП школьница получила травмы, сейчас она находится в больнице, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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