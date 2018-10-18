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17.10.2018 г. | 10:12
Одной из жертв массового убийства в Керчи стал уроженец Челябинска
18.10.2018 г. 13:53
В керченском колледже убили уроженца Челябинска Егора Перепелкина.
Молодой человек переехал в Керчь из Челябинска четыре года назад. Он поступил в политехнический колледж, после окончания которого собирался отслужить в армии, а затем вернуться в Челябинск. Как сообщает телеграм-канал Mash, во вторник, 16 октбяря, он позвонил другу и сказал, что не хочет идти на учебу, но вынужден это сделать. В тот же день в колледже произошла трагедия, в ходе которой Егор погиб.
Жертвами массового убийства в Керчи стали еще 20 человек, около 50 пострадали. Губернатор Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях Челябинской области. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Фото: Mash / telegram