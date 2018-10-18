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17.10.2018 г. | 10:12
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В челябинском аэропорту пассажира не пустили в самолет из-за емкости с кровью
18.10.2018 г. 13:46
Фото с сайта cekport.ru
В Челябинске «Аэрофлот» отказал в обслуживании пассажиру, который пытался провезти биоматериал.
В ручной клади мужчины был анализ крови в специальной упаковке. Пассажир вез его в Москву. Однако сотрудники аэропорта и представители авиакомпании не пустили его в самолет. Челябинская транспортная прокуратура провела проверку. В итоге «Аэрофлот» заставили разрешить мужчине провезти жидкость.
В отношении должностного лица авиакомпании в надзорном ведомстве возбудили административное дело. Руководству «Челябинского авиапредприятия» и местного представительства «Аэрофлота» внесли представления.
Фото с сайта cekport.ru
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