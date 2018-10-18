В челябинском аэропорту пассажира не пустили в самолет из-за емкости с кровью

Фото с сайта cekport.ru

В Челябинске «Аэрофлот» отказал в обслуживании пассажиру, который пытался провезти биоматериал.

В ручной клади мужчины был анализ крови в специальной упаковке. Пассажир вез его в Москву. Однако сотрудники аэропорта и представители авиакомпании не пустили его в самолет. Челябинская транспортная прокуратура провела проверку. В итоге «Аэрофлот» заставили разрешить мужчине провезти жидкость.

В отношении должностного лица авиакомпании в надзорном ведомстве возбудили административное дело. Руководству «Челябинского авиапредприятия» и местного представительства «Аэрофлота» внесли представления.

Фото с сайта cekport.ru



Все новости за 18.10.2018 г.»