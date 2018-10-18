В сентябре 800 обманутых дольщиков Челябинской области получили квартиры

Фото с сайта minstroy74.ru

Обновленную дорожную карту по решению проблем южноуральских дольщиков утвердил губернатор Борис Дубровский.

В документе стало на пять объектов меньше. За сентябрь на Южном Урале сдали три дома компании «Гринфлайт», по одному дому «Речелстроя» и «ЧелСИ». В новые квартиры смогут заселиться более 800 человек.

«Это результат большой совместной работы застройщиков, инвесторов, органов власти, силовых структур и, конечно, самих дольщиков. Но на этом нельзя останавливаться, необходимо восстановить в правах всех пострадавших граждан и не допустить пополнения дорожной карты новыми объектами», — подчеркнул Борис Дубровский.

Сейчас на территории области находится 31 проблемный объект и 3 тыс. дольщиков, чьи права нарушены. До конца 2018 года дорожную карту ждет глобальная корректировка — ожидается, что в области к этому сроку сдадут еще 14 домов.

Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 18.10.2018 г.»