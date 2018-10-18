- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
-
17.10.2018 г. | 10:12
В сентябре 800 обманутых дольщиков Челябинской области получили квартиры
18.10.2018 г. 13:42
Обновленную дорожную карту по решению проблем южноуральских дольщиков утвердил губернатор Борис Дубровский.
В документе стало на пять объектов меньше. За сентябрь на Южном Урале сдали три дома компании «Гринфлайт», по одному дому «Речелстроя» и «ЧелСИ». В новые квартиры смогут заселиться более 800 человек.
«Это результат большой совместной работы застройщиков, инвесторов, органов власти, силовых структур и, конечно, самих дольщиков. Но на этом нельзя останавливаться, необходимо восстановить в правах всех пострадавших граждан и не допустить пополнения дорожной карты новыми объектами», — подчеркнул Борис Дубровский.
Сейчас на территории области находится 31 проблемный объект и 3 тыс. дольщиков, чьи права нарушены. До конца 2018 года дорожную карту ждет глобальная корректировка — ожидается, что в области к этому сроку сдадут еще 14 домов.
Фото с сайта minstroy74.ru
- 12.10.2018 г. В Челябинске обманутые дольщики требуют включить отопление в недостроенном доме
- 09.10.2018 г. В Челябинске суд обязал законсервировать стройку жилого комплекса в интересах дольщиков
- 05.10.2018 г. К концу года в дорожной карте Челябинской области останутся 16 проблемных домов дольщиков
- 24.09.2018 г. Из-за проблем с дольщиками челябинским застройщикам будут устраивать больше плановых проверок
- 03.09.2018 г. В Челябинске на строительную компанию завели уголовное дело за обман дольщиков