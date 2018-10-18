Обманутые дольщики намерены взять под контроль хозяйственную деятельность «Речелстроя»

Фото с сайта rechelstroy.ru

В отношении застройщика челябинского микрорайона «Чурилово Lake City» собираются ввести конкурсное управление.

Из числа дольщиков выбрали комитет кредиторов. Его члены намерены обратиться в арбитражный суд для введения в отношении компании «Речелстрой» конкурсного производства. В качестве альтернативы суд предложил назначить внешнее управление, однако дольщики отказались, поскольку в этом случае «Речелстрою» запретили бы вести хозяйственную деятельность на период разработки и согласования плана управления.

Представитель инициативной группы дольщиков Алена Наумова в интервью корреспонденту «Челябинского эха» сообщила, что конкурсное производство позволит застройщику-должнику продолжить строительство.

«Это даст дольщикам контроль над арбитражным управляющим, ведением хозяйственной деятельности и право на принятие важных решений, касающихся стройки. Также на собрании было принято решение о продолжении хозяйственной деятельности — это позволит «Речелстрою» продолжить строительство», — прокомментировала Алена Наумова.

Компания «Речелстрой» является застройщиком микрорайона «Чурилово Lake City». Ее руководителя, Андрея Пязока, обвиняют в хищении денег участников долевого строительства, из-за чего без квартир остались порядка 1300 человек. Некоторые дома жилого комплекса удалось достроить силами компании «Западный луч» — частью за ее счет, частью за счет активов «Речелстроя». Однако вторая и третья очередь строительства микрорайона до сих пор простаивает.

Фото с сайта rechelstroy.ru

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