- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
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17.10.2018 г. | 10:12
Обманутые дольщики намерены взять под контроль хозяйственную деятельность «Речелстроя»
18.10.2018 г. 13:02
В отношении застройщика челябинского микрорайона «Чурилово Lake City» собираются ввести конкурсное управление.
Из числа дольщиков выбрали комитет кредиторов. Его члены намерены обратиться в арбитражный суд для введения в отношении компании «Речелстрой» конкурсного производства. В качестве альтернативы суд предложил назначить внешнее управление, однако дольщики отказались, поскольку в этом случае «Речелстрою» запретили бы вести хозяйственную деятельность на период разработки и согласования плана управления.
Представитель инициативной группы дольщиков Алена Наумова в интервью корреспонденту «Челябинского эха» сообщила, что конкурсное производство позволит застройщику-должнику продолжить строительство.
«Это даст дольщикам контроль над арбитражным управляющим, ведением хозяйственной деятельности и право на принятие важных решений, касающихся стройки. Также на собрании было принято решение о продолжении хозяйственной деятельности — это позволит «Речелстрою» продолжить строительство», — прокомментировала Алена Наумова.
Компания «Речелстрой» является застройщиком микрорайона «Чурилово Lake City». Ее руководителя, Андрея Пязока, обвиняют в хищении денег участников долевого строительства, из-за чего без квартир остались порядка 1300 человек. Некоторые дома жилого комплекса удалось достроить силами компании «Западный луч» — частью за ее счет, частью за счет активов «Речелстроя». Однако вторая и третья очередь строительства микрорайона до сих пор простаивает.
Фото с сайта rechelstroy.ru
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