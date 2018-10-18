В южноуральских психоневрологических больницах установят камеры для контроля медперсонала

Фото с сайта kp40.ru

Министр здравоохранения области Сергей Приколотин выступил с комментарием по инциденту в магнитогорской больнице, где санитары издевались над пациентом.

Глава минздрава заявил, что ведомство будет содействовать следствию, чтобы виновные понесли суровое наказание. Вместе с тем, он выразил сожаление из-за данной ситуации и назвал «мужественным» решение главврача магнитогорской психоневрологической больницы №5 покинуть свой пост.

Сергей Приколотин отметил, что в учреждениях психиатрической помощи области усилят меры контроля за персоналом в целях не допустить подобных инцидентов в будущем. В частности, речь идет об установке камер видеонаблюдения.

Об издевательствах троих санитаров над 72-летним пациентом магнитогорской психоневрологической больницы №5 стало известно в середине октября, когда видеоролик с их действиями распространился в СМИ и соцсетях. В отношении непосредственных участников глумления над пожилым человеком следователи возбудили уголовное дело о халатности. «Уволить с «волчьим билетом» виновных потребовал глава региона Борис Дубровский.

Фото с сайта kp40.ru

Все новости за 18.10.2018 г.»