Треть челябинцев считают, что колесо обозрения у ТРК «Мегаполис» портит вид города

Фото с сайта 74.ru

Социологи филиала Президентской академии выяснили мнение челябинцев о колесе обозрения «360°».

Более половины опрошенных заявили, что колесо обозрения у ТРК «Мегаполис» украшает столицу Южного Урала. Так отвечали как представители молодежи (главным образом — студенты), так и люди среднего возраста — в частности, многим из них нравится разноцветная иллюминация.

30% респондентов сказали, что огромная металлическая конструкция в центре города портит вид Челябинска. Большинство недовольных — пенсионеры, которым, по словам социологов, «в целом свойственно более пессимистичное восприятие существующей действительности».

Безразлично к колесу обозрения относятся чуть более 17% участников опроса.

«Колесо 360°» возле ТРК «Мегаполис» открыли в январе 2017 года. Его высота — 73 метра, полный оборот оно делает за 12 минут. Всего в Челябинске сейчас функционирует пять колес обозрения — одно находится у ТРК «Горки», а еще три расположены в горсаду имени Пушкина, ЦПКиО имени Гагарина и парке «Металлург».

Фото с сайта 74.ru

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