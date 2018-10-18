Магнитогорский аэропорт продадут с аукциона в частные руки

Фото с сайта www.magcity74.ru

Правительство России внесло аэропорт Магнитогорска в план по приватизации на 2019 год.

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на портале правовой информации. Воздушная гавань Магнитогорска расположена на территории Башкирии, но сама земля находится в федеральной собственности. На торги выставят только здание аэропорта и прилегающую площадку, а взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура останутся у Росимущества.

Агентство URA.RU сообщило, что покупателем авиаузла может стать председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Ранее менеджмент ММК уже проявлял интерес к приобретению аэропорта. Сейчас оттуда летают в Москву, а в курортный сезон выполняются чартерные рейсы в Таиланд и Турцию.

Фото с сайта www.magcity74.ru

Все новости за 18.10.2018 г.»