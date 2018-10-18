- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
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17.10.2018 г. | 10:12
Магнитогорский аэропорт продадут с аукциона в частные руки
18.10.2018 г. 11:22
Правительство России внесло аэропорт Магнитогорска в план по приватизации на 2019 год.
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на портале правовой информации. Воздушная гавань Магнитогорска расположена на территории Башкирии, но сама земля находится в федеральной собственности. На торги выставят только здание аэропорта и прилегающую площадку, а взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура останутся у Росимущества.
Агентство URA.RU сообщило, что покупателем авиаузла может стать председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Ранее менеджмент ММК уже проявлял интерес к приобретению аэропорта. Сейчас оттуда летают в Москву, а в курортный сезон выполняются чартерные рейсы в Таиланд и Турцию.
Фото с сайта www.magcity74.ru
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