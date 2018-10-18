В Челябинске лесничего будут судить за купленный диплом

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело об использовании подложного документа работником лесничества.

В апреле 2018 года мастер леса бюджетного учреждения «Шершневское лесничество» участвовал в конкурсе на замещение должности в главном управлении лесами региона. В ведомство он предъявил диплом о высшем образовании инженера по специальности «лесное хозяйство». Выяснилось, что документ, якобы выданный Уральским государственным лесотехническим университетом в Екатеринбурге, поддельный — мужчина купил его в 2013 году у неустановленного лица.

Возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает суд, сообщили в областной прокуратуре. За использовании заведомо подложного документа леснику грозит штраф до 80 тыс. рублей либо обязательные или исправительные работы.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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