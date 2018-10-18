- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
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17.10.2018 г. | 10:12
В Челябинске лесничего будут судить за купленный диплом
18.10.2018 г. 11:16
В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело об использовании подложного документа работником лесничества.
В апреле 2018 года мастер леса бюджетного учреждения «Шершневское лесничество» участвовал в конкурсе на замещение должности в главном управлении лесами региона. В ведомство он предъявил диплом о высшем образовании инженера по специальности «лесное хозяйство». Выяснилось, что документ, якобы выданный Уральским государственным лесотехническим университетом в Екатеринбурге, поддельный — мужчина купил его в 2013 году у неустановленного лица.
Возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает суд, сообщили в областной прокуратуре. За использовании заведомо подложного документа леснику грозит штраф до 80 тыс. рублей либо обязательные или исправительные работы.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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